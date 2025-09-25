Súlyos balesetet szenvedett a 89 éves Pásztor Erzsi

– Jöttem ki a kórházból a lányommal, de egy rossz lépés miatt úgy elvágódtam, hogy arccal az úttestre estem, és azóta kínlódok – számolt be a múlt hét csütörtöki balesetéről Pásztor Erzsi a Borsonline-on.

A balesete előtt készült a vidám fotó Pásztor Erzsiről.

Fotó: Kunos Attila, Bors

Pásztor Erzsi balesetet szenvedett

Mindenem csupa vér volt, de szerencsére két férfi megállt segíteni. Ott ültem vérben tocsogva, és pokolian fájt mindenem. Az egyetlen jó érzés az volt bennem, hogy rengeteg ember akart segíteni, mert már kezdtem elveszteni a hitemet az emberekben, de ez most nagyon megmelengette a szívemet

– emlékezett vissza a 89 éves színésznő, akit egy ország a Szomszédokban nyújtott alakítása miatt ismert meg a csípős nyelvű Janka néni szerepében.

Szomszédok-kvízek A kilencvenes években kéthetente a tévé elé ültette a Szomszédok a magyarokat. Évtizedekkel az első adás után ismét Szomszédok-lázban ég az ország, ugyanis online nézhető a sorozat, az első negyvennégy fejezet már fent van a Médiaklikken. Ennek örömére már két Szomszédok kvízt készítettünk, nem is akármilyet, kizárólag feketeöves rajongók tudják helyesen kitölteni. Kattintson a kiemelt szavakra, és tegye próbára magát, ha még nem tette: Szomszédok kvíz 1., Szomszédok kvíz 2., Szomszédok kvíz 3.

A színésznőt végül a mentő vitte be a kórházba, ahol órákon keresztül vizsgálták, mire megállapították, hogy a zúzódásokon és felületi sérüléseken kívül szerencsére nem esett komolyabb baja. Most otthon lábadozik.

Alább egy jelenet a Szomszédokból: