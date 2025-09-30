szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Pazar bevonulás a ringbe, Pápai Joci módra

A hírességek újra ringbe szálltak. A Sztárbox idei évadában ismét az ökölvívásé a főszerep, a ringbe lépő celebek között volt Pápai Joci is.

Kisalföld.hu

Ahogy arról korábban portálunkon beszámoltunk: a Sztárbox átütő élő showműsorában idén négy súlycsoportban csapnak össze a hazai sztárvilág csillagai: női könnyű súlycsoportban, férfi könnyű-, férfi közép- és férfi nehézsúlyban mérkőznek meg a hírességek. Pápai Joci is a ringbe lépő celebek között volt, nem akármilyen bevonulással tette szebbé a box rajongók, és a televízió nézők estéjét.

Pápai Joci ring sztárbox bevonulás
Pápai Joci megadta a mérkőzés alaphangulatát, pazar bevonulása emlékezetes lesz.
Forrás: TV2

Pápai Joci élő zenére vonult a ringbe

Pápai Joci ugyan feladta a Sztárboxot Kocsis Dénes javára vasárnap este, de bevonulása szinte felrobbantotta az internetet. 

Joci bevonulását itt tudjátok megnézni!

 

