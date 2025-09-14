szeptember 14., vasárnap

Az ország szépe

2 órája

Miss Universe Hungary: az ország legszebb lányai Lipóton gyakoroltak a döntőre

Az idei mezőny tíz legszebb lánya bikiniben gyakorolta a koreográfiát a szombat esti döntőre!

Kisalföld.hu

A Tények műsorában csak úgy repkedtek a puszik a Miss Universe Hungary lipóti felkészítőtáborának próbatermében. 

Miss Universe Hungary
Miss Universe Hungary: a lipóti hotelben készültek fel a lányok a nagy megmérettetésre. Forrás: Nóra Özer közösségi oldala

Az idei mezőny 10 legszebb lánya bikiniben gyakorolt a szombat esti döntőre. A tábor során nagy hangsúlyt fektettek a lányok a táplálkozásra is.

