Az ország szépe
1 órája
Miss Universe Hungary: az ország legszebb lányai Lipóton gyakoroltak a döntőre
Az idei mezőny tíz legszebb lánya bikiniben gyakorolta a koreográfiát a szombat esti döntőre!
A Tények műsorában csak úgy repkedtek a puszik a Miss Universe Hungary lipóti felkészítőtáborának próbatermében.
Az idei mezőny 10 legszebb lánya bikiniben gyakorolt a szombat esti döntőre. A tábor során nagy hangsúlyt fektettek a lányok a táplálkozásra is.
