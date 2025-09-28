Kibékül-e a Megasztárban a két győri testvér?

Tavaly is volt győri résztvevője a Megasztár tehetségkutató műsornak Domján Ákos személyében. A hét végén a győri Szombath Ádám és Szombath Géza meglepte a műsorvezetőket és a zsűrit is, amikor külön-külön érkeztek a Megasztár válogatójára. Röviden annyit mondtak, hogy családi összezörrenés miatt most éppen nem beszélnek egymással.

Curtis, a Megasztár egyik zsűritagja bevette a csapatába a testvéreket.

Kibékülést hozhat a Megasztár?

Persze, azért drukkoltak egymásnak.

– A testvéremmel versenyezni nagyon különleges pillanat. Büszke vagyok rá, hogy itt van ő is. Tiszta szívemből kívánom, hogy továbbjusson – mondta Géza.