Verseny

1 órája

Kibékül-e a Megasztárban a két győri testvér?

Győri testvérpárt láthattunk a Megasztár szombati adásában. Külön-külön érkeztek, de a Megasztár zsűrije ki akarja békíteni őket.

Kisalföld.hu
Kibékül-e a Megasztárban a két győri testvér?

Fotó: TV2

Tavaly is volt győri résztvevője a Megasztár tehetségkutató műsornak Domján Ákos személyében. A hét végén a győri Szombath Ádám és Szombath Géza meglepte a műsorvezetőket és a zsűrit is, amikor külön-külön érkeztek  a Megasztár válogatójára. Röviden annyit mondtak, hogy családi összezörrenés miatt most éppen nem beszélnek egymással.

Megasztár
Curtis, a Megasztár egyik zsűritagja bevette a csapatába a testvéreket.

Kibékülést hozhat a Megasztár?

A testvérharcról a ripost.hu-n olvashat bővebben.

 Persze, azért drukkoltak egymásnak.

– A testvéremmel versenyezni  nagyon különleges pillanat. Büszke vagyok rá, hogy itt van ő is. Tiszta szívemből kívánom, hogy továbbjusson – mondta Géza. 

Curtis mindkettőjüket bevette a csapatába, hogy legyen idejük megbeszélni a dolgaikat. Géza ezután így üzent: – Tudod, a testvérek, azok mindig örök testvérek. Szeretlek – köszönt el a kamerák előtt Géza. 

 

