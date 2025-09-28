2 órája
Kibékül-e a Megasztárban a két győri testvér?
Győri testvérpárt láthattunk a Megasztár szombati adásában. Külön-külön érkeztek, de a Megasztár zsűrije ki akarja békíteni őket.
Fotó: TV2
Tavaly is volt győri résztvevője a Megasztár tehetségkutató műsornak Domján Ákos személyében. A hét végén a győri Szombath Ádám és Szombath Géza meglepte a műsorvezetőket és a zsűrit is, amikor külön-külön érkeztek a Megasztár válogatójára. Röviden annyit mondtak, hogy családi összezörrenés miatt most éppen nem beszélnek egymással.
Kibékülést hozhat a Megasztár?
A testvérharcról a ripost.hu-n olvashat bővebben.
Persze, azért drukkoltak egymásnak.
– A testvéremmel versenyezni nagyon különleges pillanat. Büszke vagyok rá, hogy itt van ő is. Tiszta szívemből kívánom, hogy továbbjusson – mondta Géza.
Curtis mindkettőjüket bevette a csapatába, hogy legyen idejük megbeszélni a dolgaikat. Géza ezután így üzent: – Tudod, a testvérek, azok mindig örök testvérek. Szeretlek – köszönt el a kamerák előtt Géza.