Már 43 éve szerethetjük a beszélő Pontiacot - Győrben készült el a másolata

A Knight Rider 1982. szeptember 16-án debütált Amerikában, a magyar közönség pedig 1992-ben láthatta először magyar nyelven - írja a Bors.

David Hasselhoff a Knight Riderben egy beszélő autóval furikázott.

Forrás: BorsOnline

Knight Rider beszélő autója

Az alaptörténet szerint Michael Knight (David Hasselhoff) egy baleset után egy olyan alapítványhoz szegődik, amely különleges technológiai vívmányaival segíti a rendőrség munkáját. Az öntörvényű igazságszolgáltatáshoz megkapja a K.I.T.T. névre hallgató szuperautó prototípust és egy különleges karórát, amin keresztül távolról is kommunikálhatnak. A híres Pontiac Firebird képes beszélni, de ez a legkisebb érdeme: önmagát is tudja vezetni, szuperintelligenciája van, képes radarszerűen felmérni a környezetében lévő veszélyt és gyakorlatilag elpusztíthatatlan.

A győri K.I.T.T.

A győri Varga Zsolt Kitt-je, megszólalásig hasonlít David Hasselhoff sorozatbeli beszélő autójára. Zsolt fanatizmusát dícséri, hogy a legapróbb részletekig, évek óta építi és tökéletesíti a Pontiac Firebird Trans Am-jét. Elmesélte, hogy csak egy évet fórumok olvasásával töltött, mire belevágott a beszerzésbe, az építésbe. Pajtival, ahogy ő hívja, szerepelt már a TV2 Sztárban Sztár műsorában, feltűnt rock és rap, köztük a győri zenész Deego klipjében is.