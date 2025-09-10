Babavárás
Hosszú Katinka posztjától csak úgy olvadoznak a követői
Melyik magyar ember ne hallotta volna már ezt a legendás nevet? Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és harmincötszörös Európa-bajnok, magyar úszónő.
Ő az első versenyző, aki egy időben tartotta a világcsúcsot mind az öt vegyesúszó számban. A versenyúszás mellett pedig édesanya is, nemrég tett közzé oldalán egy fotót a gömbölyű pocakjáról és gyönyörű családjáról.
A posztban Katinka ezt írta:
Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled
Igazi megható pillanatban osztozhattak Katinka követői. A kommentekben sorra záporoztak a jókívánságok rajongóiktól, és mindenki nagyon örült a hírnek, miszerint bővül Katinkáék családja.
Hosszú Katinka pályafutása:
