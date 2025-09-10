szeptember 10., szerda

Hosszú Katinka posztjától csak úgy olvadoznak a követői

Melyik magyar ember ne hallotta volna már ezt a legendás nevet? Hosszú Katinka háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és harmincötszörös Európa-bajnok, magyar úszónő.

Kisalföld.hu

Ő az első versenyző, aki egy időben tartotta a világcsúcsot mind az öt vegyesúszó számban. A versenyúszás mellett pedig édesanya is, nemrég tett közzé oldalán egy fotót a gömbölyű pocakjáról és gyönyörű családjáról. 

Forrás: Hosszú Katinka/Facebook
Forrás: Hosszú Katinka/Facebook

A posztban Katinka ezt írta:

Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled

Igazi megható pillanatban osztozhattak Katinka követői. A kommentekben sorra záporoztak a jókívánságok rajongóiktól, és mindenki nagyon örült a hírnek, miszerint bővül Katinkáék családja.

Hosszú Katinka pályafutása:

 

