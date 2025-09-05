1 órája
Mesés helyszínen, Győr mellett házasodott meg a gazda
Gazda esküvőjét tartották a közelmúltban a győriek által kedvelt Achilles Parkban.
Forrás: Házasodna a gazda közösségi oldala
Még 2019-ben jelentkezett az RTL Klub műsorába Balázs gazda, aki végül a kamerákon túl találta meg a szerelmet. A jó hírt Instagram oldalán osztotta meg az Achilles Park, amely a legfelkapottabb helyszínek között van a megyében. Két fotót is megmutattak a nagy napról.
Megházasodott a gazda az Achilles Parkban
Az RTL Klub Házasodna a Gazda című műsorának egyik legnépszerűbb szereplője, Balázs gazda, Kinga személyében találta meg az igazit – és úgy döntöttek itt nálunk, az Achilles Park varázslatos környezetében mondják ki a boldogító igent. A fergeteges lagzihoz természetesen a sorozat többi gazdája is csatlakozott, így egy igazán különleges, vidám és szeretetteljes napot élhettünk át együtt.
- tették hozzá a bejegyzésükhöz.
A bemutatkozó videó máig elérhető az interneten: