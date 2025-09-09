Natalia Oreiro, a Vad angyal is zsűrizi a héten Freddie produkcióját

Szeptemberben indul a TV2 produkciójának új évada. A Sztárban Sztár előző szériájának versenyzői újra összecsapnak, ismét színpadra áll a győri származású énekes, Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie. Mint ismert, az énekes a Tv2 zenés show-műsorának hatodik évadát nyerte meg, a szakmai utazás mellett emberileg is rengeteget fejlődhetett. Nem volt kérdés, hogy újra belevág ebbe a kalandba, ezúttal azonban van, amit másképp szeretne csinálni a Sztárban Sztár All Stars-ban.

Freddie ismét bizonyíthat a műsorban, ahol a Sztárban Sztár előző szériájának versenyzői csapnak össze a színpadon.

Forrás: MW Archívum

Freddie-t a Vad Angyal is értékeli

A győri származású énekes múlt héten is csodás produkcióval készült. Freddie az angol Elton Johnként énekelte el a Can You Feel the Love Tonight című dalt, ami megérintette a zsűritagokat. Most vasárnap pedig különleges vendéget láthatunk a zsűriben.