Natalia Oreiro, a Vad angyal is zsűrizi a héten Freddie produkcióját
Mint ahogy korábban megírtuk, a győri származású Freddie is szerepel a műsorban. Nem is akárhogy, eddig minden produkciójával elvarázsolta a közönséget és a zsűrit is. A hétvégi adás számtalan izgalmat tartogat, hiszen meglepetés zsűri érkezik majd értékelni. Natalia Oreiro, a Vad Angyal is véleményt mond majd Freddie produkciójáról.
Szeptemberben indul a TV2 produkciójának új évada. A Sztárban Sztár előző szériájának versenyzői újra összecsapnak, ismét színpadra áll a győri származású énekes, Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie. Mint ismert, az énekes a Tv2 zenés show-műsorának hatodik évadát nyerte meg, a szakmai utazás mellett emberileg is rengeteget fejlődhetett. Nem volt kérdés, hogy újra belevág ebbe a kalandba, ezúttal azonban van, amit másképp szeretne csinálni a Sztárban Sztár All Stars-ban.
Freddie-t a Vad Angyal is értékeli
A győri származású énekes múlt héten is csodás produkcióval készült. Freddie az angol Elton Johnként énekelte el a Can You Feel the Love Tonight című dalt, ami megérintette a zsűritagokat. Most vasárnap pedig különleges vendéget láthatunk a zsűriben.
A következő adásban az állandó zsűritagok mellé csatlakozik a Vad angyal sorozat sztárja: Natalia Oreiro! –írja a Bors.
Az uruguayi színésznő és dalszerző vendégzsűriként segíti a zsűri munkáját. Vajon Freddie-nek sikerül lenyűgöznie őt?