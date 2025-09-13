szeptember 13., szombat

2 órája

Geszti Péter műsorának vendége volt Dallos Bogi

Címkék#Puskás-Dallos Bogi#vendég#Geszti Péter

Puskás-Dallos Bogi a népszerű műsorba látogatott.

Kisalföld.hu

Geszti Péter közösségi oldalán tette közzé a részleteket, vendége volt népszerű műsorában a győri származású Puskás-Dallos Bogi énekesnő. 

Dallos Bogi
Dallos Bogi volt az Adom a Napom vendége. Forrás: Geszti Péter közösségi oldala

A népszerű rímfaragó a Facebookon ennyit fűzött hozzá a találkozóhoz:

ami miatt én igazán kíváncsi voltam rá az Adom a Napomban, az az ő saját kíváncsisága volt. Amivel érteni akarja a világot, a motivációkat, az emberi lelket, nőtársait. Egy olyan generációhoz tartozik, akik számára még nem idegenek az idősebb szülők, nagyszülők értékei, de részei, sőt alakítói a jövőnek. Meghívtam hát, és ő azt mondta, jön. Jött 

Az adást hamarosan láthatják majd a Viasat3 csatornáján.

 

