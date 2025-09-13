2 órája
Geszti Péter műsorának vendége volt Dallos Bogi
Puskás-Dallos Bogi a népszerű műsorba látogatott.
Geszti Péter közösségi oldalán tette közzé a részleteket, vendége volt népszerű műsorában a győri származású Puskás-Dallos Bogi énekesnő.
A népszerű rímfaragó a Facebookon ennyit fűzött hozzá a találkozóhoz:
ami miatt én igazán kíváncsi voltam rá az Adom a Napomban, az az ő saját kíváncsisága volt. Amivel érteni akarja a világot, a motivációkat, az emberi lelket, nőtársait. Egy olyan generációhoz tartozik, akik számára még nem idegenek az idősebb szülők, nagyszülők értékei, de részei, sőt alakítói a jövőnek. Meghívtam hát, és ő azt mondta, jön. Jött
Az adást hamarosan láthatják majd a Viasat3 csatornáján.