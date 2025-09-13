Geszti Péter műsorának vendége volt Dallos Bogi

ami miatt én igazán kíváncsi voltam rá az Adom a Napomban, az az ő saját kíváncsisága volt. Amivel érteni akarja a világot, a motivációkat, az emberi lelket, nőtársait. Egy olyan generációhoz tartozik, akik számára még nem idegenek az idősebb szülők, nagyszülők értékei, de részei, sőt alakítói a jövőnek. Meghívtam hát, és ő azt mondta, jön. Jött