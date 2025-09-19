szeptember 19., péntek

Zöld megoldások

1 órája

Dallos Bogi elektromos bringával szelte Győr utcáit

Kihívásban vesz részt Puskás-Dallos Bogi. Győrben próbálta ki a zöld megoldásokat az énekesnő.

Kisalföld.hu

Dallos Bogi közösségi oldalán osztotta meg a hírt, belevágott Go Greener kihívásba. Nemrégiben Geszti Péter vendége volt, és műsorvezetői szerepben is kipróbálhatta magát Bogi.

dallos bogi
Bringára pattant Dallos Bogi Győrben. Forrás: Dallos Bogi közösségi oldala

Dallos Bogi a zöld megoldások felé fordult

Az elmúlt napokban vonatoztam a kisfiammal Győrbe, gyalog mentem a pékségbe, kipróbáltam anyukámék elektromos biciklijét és tömegközlekedtem is. Rájöttem, hogy ezek nemcsak környezetbarátabb megoldások, hanem élmények is, amik feldobják a mindennapokat.

- fűzte hozzá posztjához az énekesnő.

 

