Cserpes Laura megvált szőke tincseitől, nagyon megváltozott az új frizurával

Az eddig megszokotthoz képest új árnyalatot mutatott meg magából a közösségi oldalán Cserpes Laura.

Kisalföld.hu

Megmutatta új hajszínét az Instagramon a kapuvári Cserpes Laura. Eddig szőke hajszínéről vöröses árnyalatúra váltott az énekesnő, aki tavaly férjhez ment titokban. A nagy napról eddig sosem látott felvételekről is írtunk.

Cserpes Laura megmutatta vörös hajtincseit.

Cserpes Laura megújult

Így néz ki most Cserpes Laura, nagyon megváltozott az új frizurával:

