Cserpes Laura megvált szőke tincseitől, nagyon megváltozott az új frizurával
Az eddig megszokotthoz képest új árnyalatot mutatott meg magából a közösségi oldalán Cserpes Laura.
Megmutatta új hajszínét az Instagramon a kapuvári Cserpes Laura. Eddig szőke hajszínéről vöröses árnyalatúra váltott az énekesnő, aki tavaly férjhez ment titokban. A nagy napról eddig sosem látott felvételekről is írtunk.
Cserpes Laura megújult
Így néz ki most Cserpes Laura, nagyon megváltozott az új frizurával:
