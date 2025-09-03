Soha nem látott esküvői fotók, csodaszép menyasszony volt Cserpes Laura

Ahogy portálunkon olvashatták: több mint egy évtizede él a rivaldafényben Cserpes Laura. Ennek ellenére keveset tudni az énekesnő magánéletéről, a tavalyi házasságát is titokban tartották meg. Cserpes Laura most új fotókat osztott meg a nagy napról.

Cserpes Laura és férje tavaly mondták ki a boldogító igent, az esküvőt szűk családi és baráti körben tartották meg.

Forrás: MW Archívum

Cserpes Laura csodás menyasszony volt

A napokban az énekesnő meglepő poszttal lepte meg rajongóit, esküvőjéről osztott meg jónéhány fotót.

Mint ahogy arról beszámoltunk korábban: Cserpes Laura tavaly augusztus végén házasodott meg, a lehető legnagyobb titokban. Ennek az a fő oka, hogy férje elzárkózik a nyilvánosság elől.

A lánykérés az Ázsia Expressz forgatása után történt, de a pár sokáig ezt sem tárta a nyilvánosság elé. Az esküvőt szűk családi és baráti körben tartották meg.