1 órája
Soha nem látott esküvői fotók, csodaszép menyasszony volt Cserpes Laura
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: az énekesnő tavaly augusztusban ment férjhez. Cserpes Laura szűk körben és titokban házasodott meg, most azonban újabb képeket osztott meg a nagy napról.
Ahogy portálunkon olvashatták: több mint egy évtizede él a rivaldafényben Cserpes Laura. Ennek ellenére keveset tudni az énekesnő magánéletéről, a tavalyi házasságát is titokban tartották meg. Cserpes Laura most új fotókat osztott meg a nagy napról.
Cserpes Laura csodás menyasszony volt
A napokban az énekesnő meglepő poszttal lepte meg rajongóit, esküvőjéről osztott meg jónéhány fotót.
Mint ahogy arról beszámoltunk korábban: Cserpes Laura tavaly augusztus végén házasodott meg, a lehető legnagyobb titokban. Ennek az a fő oka, hogy férje elzárkózik a nyilvánosság elől.
A lánykérés az Ázsia Expressz forgatása után történt, de a pár sokáig ezt sem tárta a nyilvánosság elé. Az esküvőt szűk családi és baráti körben tartották meg.