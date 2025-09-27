szeptember 27., szombat

Összefogás

1 órája

Cserpes Laura a szeretet erejére buzdít

Közösségi oldalán osztotta meg legújabb bejegyzésében. Cserpes Laura a női összefogást emelte ki.

Kisalföld.hu

A napokban Cserpes Laura Instagram oldalán tette közzé a női összefogás fontosságára felhívó posztját.

Cserpes Laura szerint harmóniában kell lenni önmagunkkal.
Forrás: MW archív

Cserpes Laura nemrég fotókat osztott meg

Mint ahogy arról beszámoltunk korábban: Cserpes Laura tavaly augusztus végén házasodott meg, a lehető legnagyobb titokban. Ennek az a fő oka, hogy férje elzárkózik a nyilvánosság elől. Mégis megosztott fantasztikus fotókat a nagy napjáról.

És ahogy legutóbbi posztjában írja:

És amikor mi nők összefogunk, hiszem, hogy képesek vagyunk megállítani az időt a bennünk rejlő szeretet erejével..

