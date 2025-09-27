Összefogás
1 órája
Cserpes Laura a szeretet erejére buzdít
Közösségi oldalán osztotta meg legújabb bejegyzésében. Cserpes Laura a női összefogást emelte ki.
A napokban Cserpes Laura Instagram oldalán tette közzé a női összefogás fontosságára felhívó posztját.
Cserpes Laura nemrég fotókat osztott meg
Mint ahogy arról beszámoltunk korábban: Cserpes Laura tavaly augusztus végén házasodott meg, a lehető legnagyobb titokban. Ennek az a fő oka, hogy férje elzárkózik a nyilvánosság elől. Mégis megosztott fantasztikus fotókat a nagy napjáról.
És ahogy legutóbbi posztjában írja:
És amikor mi nők összefogunk, hiszem, hogy képesek vagyunk megállítani az időt a bennünk rejlő szeretet erejével..
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre