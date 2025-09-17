Még több árulással tér vissza a népszerű sorozat - Lehullt a lepel az új Árulókról

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban szeptember 29-től az RTL-en és az RTL+ felületén várja a krimi-reality kedvelőit. Mutatjuk a szereplők listáját.

Az Árulók között Puskás-Dallos Peti.

Forrás: RTL

Az Árulók újra színre lépnek

A korábban már megismert 11 versenyzőhöz ők csatlakoznak:

Fábián Anita színésznő

Hajnóczy Soma világbajnok bűvész

Kádár L. Gellért színész

Kiss László csillagász, akadémikus

Kiss Virág fitneszvilágbajnok

Korom Gábor kutyatréner

Krizsó Szilvia kommunikációs tréner

dr. Mészáros Nóra műsorvezető

Mihalik Enikő divatmodell

Péterfy Bori színész, énekes

Puskás-Dallos Péter előadóművész, műsorvezető

dr. Török Ádám humorista

Trill Beatrix színésznő

Ők is készen állnak, csalni, hazudni, ölni, hátba szúrni a barátaikat – miközben saját túlélésükről társaik és a kiválasztottak döntenek estéről estére.

A sokszínű társaságban ugyanis most is ott lapulnak majd a gyilkosok – az Árulók, akik éjszakánként végeznek áldozataikkal. Az Ártatlanok legfőbb feladata, hogy gyilkost fogjanak: kiismerjék a ravasz játékosokat, gyanúsítsanak, szembesítsenek, majd száműzzék őket a Kerekasztal szertartáson.

Az Ártatlanok csak akkor nyerhetnek, ha minden Árulót lelepleznek. Ha csak egy Árulónak is sikerül a játék végéig elrejtenie gyilkos kilétét, akkor az övé a győzelem és az ezzel járó pénznyeremény. Ha az Ártatlanok ügyesen nyomoztak, úgy ők osztozhatnak az akár 20 millió forintos fődíjon.