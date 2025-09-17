2 órája
Még több árulással tér vissza a népszerű sorozat - Lehullt a lepel az új Árulókról
Szeptember 29-én indul Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban új évada. A krimi-reality hazai történetében először két versenyzővel többen, azaz összesen 24-en teszik kockára életüket ebben az élet-halál játékban, ahol semmi sem az, aminek látszik. Az Árulók sorozat részleteit az RTL Klub osztotta meg.
Az Árulók újra színre lépnek
A korábban már megismert 11 versenyzőhöz ők csatlakoznak:
Fábián Anita színésznő
Hajnóczy Soma világbajnok bűvész
Kádár L. Gellért színész
Kiss László csillagász, akadémikus
Kiss Virág fitneszvilágbajnok
Korom Gábor kutyatréner
Krizsó Szilvia kommunikációs tréner
dr. Mészáros Nóra műsorvezető
Mihalik Enikő divatmodell
Péterfy Bori színész, énekes
Puskás-Dallos Péter előadóművész, műsorvezető
dr. Török Ádám humorista
Trill Beatrix színésznő
Ők is készen állnak, csalni, hazudni, ölni, hátba szúrni a barátaikat – miközben saját túlélésükről társaik és a kiválasztottak döntenek estéről estére.
A sokszínű társaságban ugyanis most is ott lapulnak majd a gyilkosok – az Árulók, akik éjszakánként végeznek áldozataikkal. Az Ártatlanok legfőbb feladata, hogy gyilkost fogjanak: kiismerjék a ravasz játékosokat, gyanúsítsanak, szembesítsenek, majd száműzzék őket a Kerekasztal szertartáson.
Az Ártatlanok csak akkor nyerhetnek, ha minden Árulót lelepleznek. Ha csak egy Árulónak is sikerül a játék végéig elrejtenie gyilkos kilétét, akkor az övé a győzelem és az ezzel járó pénznyeremény. Ha az Ártatlanok ügyesen nyomoztak, úgy ők osztozhatnak az akár 20 millió forintos fődíjon.