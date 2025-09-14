Igazi bombázóvá cseperedett Ákos lánya

Ahogy azt többször is láthattuk, Ákosnak gyönyörű családja van, ezt időről időre meg is mutatja közösségi oldalán. Ezúttal idősebb lányával tett ki közös képet, akinek szépsége vitathatatlan. A 23 éves Annától neked is tátva marad a szád!

Ákos közös fotót posztolt lányával, Kovács Annával.

Ákos és Anna közös képen

Legutóbb anyák napján osztott meg Ákos egy közös fotót, amelyen felesége és lányai is láthatók voltak. Azóta inkább zenekarával vagy koncertfelvételeken tűnt fel, most azonban ismét előállt egy friss képpel, amelyen lánya, Anna áll mellette.

VALAMI ITT TÖRTÉNIK, KEDVES NÉZŐINK!... de most még titok...

– írta bejegyzéséhez Ákos, aki büszkén öleli át szépséges lányát a fotón.

A felvételen Ákos lánya mellett az énekes zenésztársai is láthatók, valamint két korábbi albumának újra kiadott verziói. A hashtagek között olyan szavak szerepelnek, mint „portréfilm, ünnep, ajándék”, ami arra utalhat, hogy a készülő projektben Anna is közreműködik. Ez nem is lenne meglepő, hiszen korábban már színpadon is láthattuk őket együtt.

Anna édesapja példáját követve dalokat ír és énekel, miközben gyönyörű, érett fiatal nővé vált – Ákos pedig joggal lehet nagyon büszke rá - írta a Femina.

Ákos posztját itt tudjátok megnézni:

Töltsd ki korábbi kvízünket, mely Ákosról és az ő zenei munkásságáról szól: