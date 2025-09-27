Vallomás - A Kísértés sztárja maximálisan biztos a szerelmében

A Kísértés sztárja Timi és Máté egyébként már három és fél esztendeje vannak együtt, és miután összejöttek, nem sokat teketóriáztak az összeköltözéssel. Timi azt mondja, egyből belecsaptak a lecsóba, mert vallja, hogy lakva ismerszik meg az ember – írja a telenovella.hu.

A Kísértés szereplője elárulta, hogy viszonyul kapcsolatához.

Forrás: telenovella.hu

A Kísértés Timi vallomása

Nem hiszek abban, hogy valaki meg tud változni teljesen. Azt gondolom, lehet csiszolódni, de nem mindegy, hogy csupán 10%-ban kellene, vagy 90%-ban várják el tőled. Nem tagadom, én korábban nagyon szerettem bulizni. Pontosan tudom, hogyan működöm a férfiak között, mert fiúk közt nőttem fel. Imádok csipkelődni, flörtölgetni, odaszólni, amit Máté mindig is elfogadott.

Az egy évvel ezelőtti kísértést is nyomon követtük, ott a Thaiföldön forgatott realityben négy pár vállalkozott arra, hogy próbára tegye kapcsolatát. Az egzotikus környezetben húsz kísértő, tíz lány és tíz fiú tett meg mindent azért, hogy a szerelmesek ne együtt térjenek haza.