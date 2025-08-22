A zsűriben lenne a helyed! – üzenik a győri sztárnak a rajongói

A Sztárban sztár a TV2 zenés show-műsora, ahol hazai könnyűzenei előadók változnak át élőben nemzetközi vagy hazai sztárokká. Profi sminkesek, fodrászok, stylistok és maszkmesterek segítenek nekik abban, hogy külsőre majdnem tökéletesen hasonlítsanak az eredeti előadóra. A versenyzők nemcsak a hangjukat, hanem a mozdulataikat, tánclépéseiket és gesztusaikat is lemásolják, miközben előadják a híres dalokat.

A győri születésű Freddie-ért izgulhatnak a rajongói a Sztárban Sztár új évadában.

Forrás: TV2

7 év után újra felállhatok a Sztárban sztár színpadára, és abban biztosak lehettek, hogy minden héten, ameddig engedik, ameddig engeditek, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a rendelkezésre álló idő alatt a tőlem telhető legteljesebb produkciót tegyem a színpadra. A célom, hogy jobb legyek, mint 2018-ban. A célom, hogy megengedjem magamnak, hogy jobban élvezzem. Azért, hogy ti jól szórakozzatok, hogy méltó és érdemes legyek arra, hogy miattam vegyétek kezetekbe a telefonokat.

– írta Instagramra feltöltött bejegyzésében a győri születésű énekes, utalva arra, hogy a zsűri és a nézők ítéletén múlik a továbbjutása.

A rajongóin nem fog múlni, hogy láthatjuk-e, hallhatjuk-e Freddiet Sztárban Sztár All Stars műsorban hétről hétre, ugyanis a poszt alatt már most rengetegen biztatják őt.

Freddie miatt nézik a Sztárban Sztárt

„Csak miattad fogom nézni, kedvelem a stílusodat, meg azt is, hogy nem a külvilágnak élsz.”

„Erős csapat ez most, főleg a fiúké (4 korábbi győztes), de sok kiváló énekessel, akikkel már van közös múltatok, úgyhogy szerintem jó hangulatban nem lesz hiány. Fogadd meg a saját tanácsodat, és valóban éld meg a pillanatokat.”

"Neked igazából a zsűriben lenne a helyed!"

"Teljesen egyetértek!"

– támogatják Freddiet a rajongói.

Szeptember 7-ig hangolódjuk a rajongók egyik nagy kedvencével, a Mary Joe-val!