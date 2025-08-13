56 perce
Freddy is visszatér a Sztárban Sztár All Stars új évadában!
Szeptember 7-én indul a Sztárban Sztár All Stars új évada Till Attila vezetésével. Az előző szériák versenyzői újra összecsapnak, sőt egy külföldi sztárvendég is érkezik a Sztárban Sztár All Stars megújult stúdiójába.
A Sztárban Sztár All Stars fellépő sztárjai között találjuk a győri énekest, Freddie-t is, aki legutóbb a gönyűi fesztiválon lépett a kisalföldi közönség elé. A valentin napi fellépéséről mi is írtunk, amikor elkápráztatta a győrszentiváni közönséget. A fagyizója nyitása kapcsán is aggódott a tavaszi szeszélyes idő miatt, azóta is gyakran posztol a kínálatukban található finomságokról.
Megújult és visszatér a Sztárban Sztár All Stars
Az eddigi évadokban számtalan versenyző bizonyította, mennyire tehetséges átalakuló művész, legyen az női vagy férfi, hazai vagy külföldi előadó, akinek a bőrébe kellett bújnia. A Sztárban Sztár All Stars második évadában 24 elismert előadó produkciói váltják majd egymást a színpadon, hogy a hosszú hetekig tartó versenyzés után kiderüljön, ki 2025-ben a legsokoldalúbb előadó. Izgalmas vasárnap esték elé nézünk, hiszen a mezőnyben több korábbi győztes és dobogós is ott van, akik alig várják, hogy tehetségükkel ismét lenyűgözzék a Sztárban Sztár nézőit és zsűritagjait.
A tizedik, jubileumi Sztárban Sztár-t tavaly egy All Stars évaddal ünnepeltük, soha nem látott nagyságú szereplőgárdával. A műsor sikerét jól mutatja, hogy nagyon sok legendás és népszerű énekes akkor nem lépett színpadra, pedig meghatározó alakjai voltak a Sztárban Sztár korábbi évadainak. Éppen ezért arra gondoltunk, ismét egy All Stars évaddal folytatjuk a műsort, ami ezúttal teljesen új, elképesztő díszletet kapott. A szeptember 7-i indulást pedig az teszi majd még különlegesebbé, hogy egy külföldi sztárvendég is érkezik a Sztárban Sztár All Stars stúdiójába. Hamarosan pedig azt is eláruljuk majd, ki is ő
– mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.
Új műterem, megújult díszlet
A Sztárban Sztár, a Sztárban Sztár leszek, a Sztárban Sztár meg egy kicsi, és a Sztárban Sztár All Stars adásait tekintve, összesen 16 évadon keresztül láthatták a nézők a műsor ikonikus, aréna jellegű, gyémánt alakú díszletét. Idén azonban teljesen új műtermet kap a Sztárban Sztár All Stars, hogy még látványosabb produkciókkal léphessenek színpadra az énekesek. Az új díszlet megtartja a műsorral az évek alatt eggyé vált aréna jellegű kialakítást, de egy hatalmas, egybefüggő LED fal felület elé lépnek majd ki az énekesek. egy kör alakú színpadra, amely a mellett, hogy forogni tud, ki is tud emelkedni a helyéről, még monumentálisabb látványt adva egy-egy produkciónak. Az új kialakítás a stábot is segíti, a színpad mögé tervezett rámpa felgyorsítja a produkciók közötti átrendezés folyamatát, és akár egy autót is könnyedén a színpadra tudnak varázsolni.
Íme egy kis ízelítő a show-ból:
Ők szállnak versenybe idén
Akik pedig az új, látványos díszletben újra megmutatják tehetségüket és versenybe szállnak: az első évad dobogós énekesnői, akik csak egy hajszállal maradtak le a győzelemről: Szandi és Nótár Mary; a negyedik évad legjobb női előadója, Nagy Adri; valamint Dér Heni, Janicsák Veca, Muri Enikő, Wolf Kati, Völgyi Zsuzsi, Galambos Dorina, Halastyák Fanni, Péterffy Lili Lelle és Kozma Orsi. A női előadókhoz hasonlóan a férfiak is mindent meg fognak tenni, hogy hétről hétre lenyűgözzék a Sztárban Sztár All Stars nézőit. A verseny pedig biztosan szoros küzdelmet hoz, hiszen négy korábbi győztes is színpadra lép: Freddie, Horváth Tamás, Vavra Bence és Veréb Tomi. De nem csak ők, hanem az évadukban második helyezett énekesek, Kocsis Tibor és Király Viktor is fantasztikus átalakulásokkal készül, ahogy a többi énekes is: Kállay-Saunders András, Varga Viktor, Vastag Csaba, Pintér Tibor, Vásáry André és Mészáros Árpád Zsolt.
A zsűri és a nézők
Az énekeseknek átalakulásukkal hétről-hétre a zsűrin, azaz
- Liptai Claudián,
- Lékai-Kiss Ramónán,
- Hajós Andráson
- és Stohl Andráson kívül
- a nézőket is el kell varázsolniuk, hiszen a továbbjutás, és a végső győzelem most is a közönség kezében van.
Aki pedig nem csak a televízió képernyője előtt nézné meg kedvenceit, hanem élőben is szurkolna a Sztárban Sztár All Stars énekeseinek, az megteheti, hiszen a műsor adásaira elindult a jegyértékesítés.
