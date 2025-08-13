Freddie is visszatér a Sztárban Sztár All Stars új évadában!

A Sztárban Sztár All Stars fellépő sztárjai között találjuk a győri énekest, Freddie-t is, aki legutóbb a gönyűi fesztiválon lépett a kisalföldi közönség elé. A valentin napi fellépéséről mi is írtunk, amikor elkápráztatta a győrszentiváni közönséget. A fagyizója nyitása kapcsán is aggódott a tavaszi szeszélyes idő miatt, azóta is gyakran posztol a kínálatukban található finomságokról.

Sztárban Sztár All Stars: visszatér Freddie a műsorba. Forrás: MW archívum. Fotó: Huszár Márk

Megújult és visszatér a Sztárban Sztár All Stars

Az eddigi évadokban számtalan versenyző bizonyította, mennyire tehetséges átalakuló művész, legyen az női vagy férfi, hazai vagy külföldi előadó, akinek a bőrébe kellett bújnia. A Sztárban Sztár All Stars második évadában 24 elismert előadó produkciói váltják majd egymást a színpadon, hogy a hosszú hetekig tartó versenyzés után kiderüljön, ki 2025-ben a legsokoldalúbb előadó. Izgalmas vasárnap esték elé nézünk, hiszen a mezőnyben több korábbi győztes és dobogós is ott van, akik alig várják, hogy tehetségükkel ismét lenyűgözzék a Sztárban Sztár nézőit és zsűritagjait.

A tizedik, jubileumi Sztárban Sztár-t tavaly egy All Stars évaddal ünnepeltük, soha nem látott nagyságú szereplőgárdával. A műsor sikerét jól mutatja, hogy nagyon sok legendás és népszerű énekes akkor nem lépett színpadra, pedig meghatározó alakjai voltak a Sztárban Sztár korábbi évadainak. Éppen ezért arra gondoltunk, ismét egy All Stars évaddal folytatjuk a műsort, ami ezúttal teljesen új, elképesztő díszletet kapott. A szeptember 7-i indulást pedig az teszi majd még különlegesebbé, hogy egy külföldi sztárvendég is érkezik a Sztárban Sztár All Stars stúdiójába. Hamarosan pedig azt is eláruljuk majd, ki is ő

– mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.