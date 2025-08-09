2 órája
A szerelem újra rátalált – Lajsz András Guinness-rekorder mixer igazi magyaros esküvőre készül
Soha nem tudhatjuk, mikor talál ránk a szerelem. Lajsz András Guinness-rekorder mixer mosonmagyaróvári látogatása során elárulta: rá tavaly talált rá, egy tragédia után, és már esküvőjüket tervezik: augusztus 23-án mondja ki a boldogító igent.
Az élet egyik legszebb ajándéka, hogy soha nem lehet tudni, mikor kopogtat újra a szerelem. Lajsz András, a hazai vendéglátás egyik legismertebb alakja, Guinness-rekorder mixer és a koktélkultúra nagykövete, közel hetvenedik évéhez ismét párra talált – és most boldogan készül a házasságkötésre. A különleges alkalom augusztus 23-án lesz, és nem is akárhogyan: egy igazi, hagyományos magyar lagzi keretében.
A szerelem rátalált: augusztus 23-én mondja ki a boldogító igent
Lajsz András neve fogalom a gasztronómiában és a szórakoztatás világában. Az elmúlt évtizedekben rengeteg vendéget bűvölt el látványos koktélkeveréseivel, energikus fellépésével és életvidám személyiségével. Most azonban nem a bárpult mögött, hanem az oltár előtt áll majd reflektorfénybe, méghozzá nagy örömmel és büszkeséggel.
A történet igazán inspiráló: András nem titkolja, hogy a szerelem újbóli felbukkanása meglepte, mégis azonnal érezte, hogy a szíve megint jó helyen van. Új párjával közös értékrend, szeretet és egymás iránti tisztelet köti össze őket, ami erős alapot ad a közös jövőhöz. Az augusztus 23-i dátum nem véletlen – a nyár végének meleg, napfényes hangulata tökéletesen illik ahhoz a derűhöz és örömhöz, amely most András mindennapjait áthatja.
A lagzi is igazi különlegességnek ígérkezik: a pár elhatározta, hogy a hagyományos magyar esküvői szokásokat követik. Lajsz Andrással és párjával mosonmagyaróvári látogatásukkor találkoztunk. A híres mixer örömmel avatott be találkozásuk részleteibe. Mint elmondta, tavaly elvesztette feleségét. Új párját pedig tavaly novemberben találta meg, egy osztálytalálkozón.
Hagyományos magyar lagzi lesz
Két koktél vidám elkészítése közben a Strandok éjszakáján azt is elmesélte, hogy Magyarországon még nem házasodott, ezért szeretett volna egy igazi magyar lagzit, hagyományos magyar ételekkel, menyasszonytánccal, házi süteményekkel és persze fergeteges mulatsággal hajnalig. András, aki egész életében gondoskodott arról, hogy mások jól érezzék magukat, most a saját vendégeinek készül megadni mindazt a figyelmet és élményt, amit ő maga is mindig fontosnak tartott. Azt azonban mosolyogva hozzátette: ezúttal majd nem ő keveri a koktélokat, melyek persze nem hiányozhatnak az eseményről.
Ez üzenet mindenkinek: a szerelem nem ismer kort, és a boldogságra mindig érdemes nyitottnak lenni. Lajsz András példája bizonyítja, hogy hetvenhez közel is lehet új fejezetet nyitni az életkönyvben, tele örömmel, reménnyel és szeretettel. Az augusztus 23-i esküvő pedig nemcsak két ember, hanem barátok, családtagok és ismerősök ünnepe is lesz – olyan nap, amely hosszú ideig megmarad majd a résztvevők emlékezetében.
Úgy tűnik, a legendás mixer ezúttal nem koktélt, hanem élete egyik legszebb napját keveri össze – és abból mindenki szívesen kortyol majd.