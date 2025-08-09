A szerelem újra rátalált – Lajsz András Guinness-rekorder mixer igazi magyaros esküvőre készül

Az élet egyik legszebb ajándéka, hogy soha nem lehet tudni, mikor kopogtat újra a szerelem. Lajsz András, a hazai vendéglátás egyik legismertebb alakja, Guinness-rekorder mixer és a koktélkultúra nagykövete, közel hetvenedik évéhez ismét párra talált – és most boldogan készül a házasságkötésre. A különleges alkalom augusztus 23-án lesz, és nem is akárhogyan: egy igazi, hagyományos magyar lagzi keretében.

A szerelem közel a hetvenhez talált rá a vidám mixerre, Lajsz Andrásra.

Fotó: Kerekes István

A szerelem rátalált: augusztus 23-én mondja ki a boldogító igent

Lajsz András neve fogalom a gasztronómiában és a szórakoztatás világában. Az elmúlt évtizedekben rengeteg vendéget bűvölt el látványos koktélkeveréseivel, energikus fellépésével és életvidám személyiségével. Most azonban nem a bárpult mögött, hanem az oltár előtt áll majd reflektorfénybe, méghozzá nagy örömmel és büszkeséggel.

A történet igazán inspiráló: András nem titkolja, hogy a szerelem újbóli felbukkanása meglepte, mégis azonnal érezte, hogy a szíve megint jó helyen van. Új párjával közös értékrend, szeretet és egymás iránti tisztelet köti össze őket, ami erős alapot ad a közös jövőhöz. Az augusztus 23-i dátum nem véletlen – a nyár végének meleg, napfényes hangulata tökéletesen illik ahhoz a derűhöz és örömhöz, amely most András mindennapjait áthatja.

A lagzi is igazi különlegességnek ígérkezik: a pár elhatározta, hogy a hagyományos magyar esküvői szokásokat követik. Lajsz Andrással és párjával mosonmagyaróvári látogatásukkor találkoztunk. A híres mixer örömmel avatott be találkozásuk részleteibe. Mint elmondta, tavaly elvesztette feleségét. Új párját pedig tavaly novemberben találta meg, egy osztálytalálkozón.

Hagyományos magyar lagzi lesz

Két koktél vidám elkészítése közben a Strandok éjszakáján azt is elmesélte, hogy Magyarországon még nem házasodott, ezért szeretett volna egy igazi magyar lagzit, hagyományos magyar ételekkel, menyasszonytánccal, házi süteményekkel és persze fergeteges mulatsággal hajnalig. András, aki egész életében gondoskodott arról, hogy mások jól érezzék magukat, most a saját vendégeinek készül megadni mindazt a figyelmet és élményt, amit ő maga is mindig fontosnak tartott. Azt azonban mosolyogva hozzátette: ezúttal majd nem ő keveri a koktélokat, melyek persze nem hiányozhatnak az eseményről.