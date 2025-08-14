Új szerepkörben tűnik fel a győri Puskás-Dallos Bogi

Késő ősszel vadonatúj műsorral bővül a VIASAT3 kínálata: a győri Puskás-Dallos Bogi műsorvezetésével érkezik a REnoválók – Lakás újrahasznosítva, az Animo TV Salvage Squad c. formátumának – amelyet a Primitives forgalmaz – magyar verziója.

Puskás-Dallos Bogi lesz a vadonatúj műsor házigazdája.

Fotó: VIASAT3/Fábián Bori

Puskás-Dallos Bogi vezeti a vadonatúj műsort

A Show&Game gyártásában készült produkcióban a tervezőcsapatok civilek és hírességek otthonát újítják fel alacsony – maximum 500.000 forintos – költségvetésből, miközben kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra. Ehhez nem kell más, csak egy adag kreativitás és sok használt bútor.