1 órája
Új szerepkörben tűnik fel a győri Puskás-Dallos Bogi
Az Antenna Entertainment (VIASAT3, VIASAT6) rekordszámú saját gyártású műsorral indítja az őszi szezont, a kínálatban pedig nemcsak korábbi műsorok friss évadai, de vadonatúj formátumok is megjelennek. A győri Puskás-Dallos Bogi műsorvezetői szerepben érkezik a VIASAT3 képernyőjére, a REnoválók – Lakás újrahasznosítva házigazdája lesz.
Puskás-Dallos Bogi
Fotó: VIASAT3 / Udvardi Attila
Késő ősszel vadonatúj műsorral bővül a VIASAT3 kínálata: a győri Puskás-Dallos Bogi műsorvezetésével érkezik a REnoválók – Lakás újrahasznosítva, az Animo TV Salvage Squad c. formátumának – amelyet a Primitives forgalmaz – magyar verziója.
Puskás-Dallos Bogi vezeti a vadonatúj műsort
A Show&Game gyártásában készült produkcióban a tervezőcsapatok civilek és hírességek otthonát újítják fel alacsony – maximum 500.000 forintos – költségvetésből, miközben kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra. Ehhez nem kell más, csak egy adag kreativitás és sok használt bútor.