Ördög Nóra és Nánási Pál vallomása: nekik a Balaton a riviéra

Évek óta a Balatonról szól Ördög Nóra és Nánási Pál családi nyaralása. A magyar tenger partjánál rengeteg élményt szereztek már – legfőképp Balatonakarattyán. Olyannyira szeretik, hogy nemrég oda is költöztek –írja a Bors. Ördög Nórának és Nánási Pálnak a Balaton jelenti a nyarat.

Ördög Nóra és Nánási Pál - Nyáron leköltöznek a Balatonra. A felvétel nemrég készült Győrött, a család Győr-Moson-Sopronba is ellátogatott.

Forrás: Forrás: Nánásiék közösségi oldala

Ördög Nóra és Nánási Pál vallomása

Ahogy az a cikkben olvasható: számukra a Balaton jelenti a nyarat, ilyenkor a családjukkal oda költöznek, ott élnek. Szeretik a balatoni életet és életérzést, többek között azért, mert gyönyörű a táj, kedvesek az emberek – mondta el a hot! magazinnak Ördög Nóra.

Ördög Nóra családja szinte minden évben a nyár utolsó heteire tartogatja a nyaralást. Ezenkívül leginkább kisebb kiruccanásokra utaznak el. Ördög Nóra azt is elmondta: vízparti helyet keresnek a nyár utolsó heteiben.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: Győrbe látogatott Ördög Nóra és családja. A Nánásiék Facebook oldalán osztottak meg egy képet a követőikkel. Ördög Nóra és kislánya mosolyog a győri Baross úton. A kép nem készülhetett régen, a háttérben rövid nadrágban sétálnak az emberek, ami a jó időre utal. Megmutatták a divatos, piros táskájukat is a közönségnek. Az eredeti bejegyzést és a kommenteket ITT>> megnézheted.