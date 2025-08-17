augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A magyar tenger szerelmesei

1 órája

Ördög Nóra és Nánási Pál vallomása: nekik a Balaton a riviéra

Címkék#Ördög Nóra#balatoni nyaralás#család#nyaralás#tenger

A népszerű műsorvezető és a családja vakációját tölti. Ördög Nóra és Nánási Pál a Balaton szerelmesei, imádják a magyar tengert.

Kisalföld.hu

Évek óta a Balatonról szól Ördög Nóra és Nánási Pál családi nyaralása. A magyar tenger partjánál rengeteg élményt szereztek már – legfőképp Balatonakarattyán. Olyannyira szeretik, hogy nemrég oda is költöztek –írja a Bors. Ördög Nórának és Nánási Pálnak a Balaton jelenti a nyarat.

Ördög Nóra Nánási Pál család nyár balaton Győr
Ördög Nóra és Nánási Pál - Nyáron leköltöznek a Balatonra. A felvétel nemrég készült Győrött, a család Győr-Moson-Sopronba is ellátogatott.
Forrás: Forrás: Nánásiék közösségi oldala

Ördög Nóra és Nánási Pál vallomása

Ahogy az a cikkben olvasható: számukra a Balaton jelenti a nyarat, ilyenkor a családjukkal oda költöznek, ott élnek. Szeretik a balatoni életet és életérzést, többek között azért, mert gyönyörű a táj, kedvesek az emberek – mondta el a hot! magazinnak Ördög Nóra.

Ördög Nóra családja szinte minden évben a nyár utolsó heteire tartogatja a nyaralást. Ezenkívül leginkább kisebb kiruccanásokra utaznak el. Ördög Nóra azt is elmondta: vízparti helyet keresnek a nyár utolsó heteiben.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: Győrbe látogatott Ördög Nóra és családja. A Nánásiék Facebook oldalán osztottak meg egy képet a követőikkel. Ördög Nóra és kislánya mosolyog a győri Baross úton. A kép nem készülhetett régen, a háttérben rövid nadrágban sétálnak az emberek, ami a jó időre utal. Megmutatták a divatos, piros táskájukat is a közönségnek. Az eredeti bejegyzést és a kommenteket ITT>> megnézheted.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu