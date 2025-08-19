augusztus 19., kedd

Mit gondol egy ex kebabos Mollywoodról?

"Hellyeah" mondja az egykori kebabos. Poleczki Ricsi maga is szereti Mollywood zenéjét.

Kisalföld.hu

Poleczki Ricsi legtöbbször magyar zenét hallgat, rajongóinak a véleményét is elárulta Mollywoodról.

Fotó: Shutterstock

Mollywood a celebek szerint

Poleczki Ricsi egyébként évekkel ezelőtt egy győri kebabosnál dolgozott, azóta máshova sodorta az élet. Legutóbb egy tiktok videóban nyilatkozott a nemrég népszerűvé vált Mollywoodról.

@kitudwtpnft Mollywood az jó, buh crazy #mollywood #balazskicks #larissza #fürdich #fy ♬ eredeti hang - 𝓐
