Mit gondol egy ex kebabos Mollywoodról?
"Hellyeah" mondja az egykori kebabos. Poleczki Ricsi maga is szereti Mollywood zenéjét.
Poleczki Ricsi legtöbbször magyar zenét hallgat, rajongóinak a véleményét is elárulta Mollywoodról.
Mollywood a celebek szerint
Poleczki Ricsi egyébként évekkel ezelőtt egy győri kebabosnál dolgozott, azóta máshova sodorta az élet. Legutóbb egy tiktok videóban nyilatkozott a nemrég népszerűvé vált Mollywoodról.
