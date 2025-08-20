Kórházba került a Guinness-rekorder mixer

Ahogy arról korábban írtunk Lajsz András, a hazai vendéglátás egyik legismertebb alakja, Guinness-rekorder mixer és a koktélkultúra nagykövete, közel hetvenedik évéhez ismét párra talált – és boldogan készült a házasságkötésre.

Lajsz András ismét kórházba került.

Fotó: Kisalföld Archív

Lajsz András kórházban

Megtörtént az eljegyzés, majd augusztus 23-ára már az esküvőt is kitűzték, amit most sajnos el kellett halasztaniuk. Kiderül ugyanis, hogy a magyar koktélkirály ismét kórházba került – írja a Bors. További részeletek a Borsonline oldalán.

Nemrég a Strandok Éjszakája keretében Mosonmagyaróváron Lajsz András, a legendás Guinness-rekorder mixer keverte a koktélokat. Érdeklődésünkre adott néhány koktél ötletet a meleg nyári napokra.

Két koktél vidám elkészítése közben a Strandok éjszakáján azt is elmesélte, hogy Magyarországon még nem házasodott, ezért szeretett volna egy igazi magyar lagzit, hagyományos magyar ételekkel, menyasszonytánccal, házi süteményekkel és persze fergeteges mulatsággal hajnalig. András, aki egész életében gondoskodott arról, hogy mások jól érezzék magukat, most a saját vendégeinek készül megadni mindazt a figyelmet és élményt, amit ő maga is mindig fontosnak tartott. Azt azonban mosolyogva hozzátette: ezúttal majd nem ő keveri a koktélokat, melyek persze nem hiányozhatnak az eseményről.