Az ETO-legenda lánya lehet az új Karády Katalin? Fontos mérföldkőhöz ért Zóra
Átlépte az ötmilliós megtekintést a Youtube-on Urbányi Zóra dala, az Iszom a bort. TikTok-on már Karády Katalinként hivatkoznak a fiatal lányra. Urbányi Zóra énekesnő ezer szállal kötődik Győrhöz és Győr-Moson-Sopronhoz. Győrben és az Egyesült Államokban is otthon érzi magát.
Nagy sikert ért el a győri kötődésű énekesnő. Urbányi Zóra az ETO-legenda Urbányi István lánya, akit az új Karády Katalinnak is hívnak. Édesapja válogatott labdarúgó, a Rába ETO (Győri ETO), a Bp. Honvéd, a BVSC és az amerikai San José Clash egykori kiválósága, a Gyirmót volt edzője.
Az új Karády Katalin? Urbányi Zóra nagy sikere a YouTube-on
Urbányi Zóra szülei Győrben találkoztak: édesanya Győrben nőtt fel, édesapja az ETO-ban focizott. A nagyszülei mosonmagyaróváriak. Nagymamája ott van majdnem minden fellépésén. Az Iszom a bort című számát már 5,1 millióan látták a Youtube-on. Az Iszom a bort Kollár-Klemencz László szerezte, a Bagossy Brothers is feldolgozta. Énekel és zongorán közreműködik Urbányi Zóra, trombitál Barabás Lőrinc. A dalban közreműködik még Miles Jay.
Korábban készítettünk interjút az énekesnővel, ez a kiemelt szavakra kattintva olvasható. Akkor elmondta, hogy gyerekkorában nagyon sok időt töltött a testvéreivel a nagyszüleinél, a nagymamája nádorvárosi lakásában. Pont ezek azok az alkalmak, amiktől egy hely otthonná válik. Az év nagy részét Los Angelesben tölti. Bár soha nem élt Győrben, mégis valahol az egyik otthonának érzi. A dalt, Zórát Tiktokon is megnézheti, ahol külön megköszönte követőinek a szép számot.
Valamiért Karády Katalin jutott az eszembe.
Jó ég... Ilyen iszonyat gyönyörű, öblös hangot nagyon rég hallottam. Csoda!
Nekem tiszta Karády Katalin.
Név: Urbányi Zóra
Születési idő, hely: 1997. július 26., Palo Alto, Kalifornia, Egyesült Államok
A család az édesapja sportkarrierje miatt 1997-ben Kaliforniában élt, amikor Zóra született. Gyermekkora Magyarországon telt, majd 16 évesen költözött vissza Amerikába, Zóra 2018 óta Los Angelesben él, alkot, zenél. 2021-ben megjelent Iszom a bort című Kollár-Klemencz feldolgozásának videója hozta meg számára az ismertséget. Szintén ebben az évben jelent meg első saját, magyar nyelvű dala, a Mámor, amit több angol és magyar nyelvű szerzemény is követett. 2022 tavaszán a Magyar Zene Házában adta első koncertjét, amit sorra követtek teltházas, nagy sikerű vidéki és budapesti koncertek, többek között az A38 hajón, a MOMkultban és legutóbb egy dupla koncert a Várkert Bazárban.