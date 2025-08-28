Az ETO-legenda lánya lehet az új Karády Katalin? Fontos mérföldkőhöz ért Zóra

Nagy sikert ért el a győri kötődésű énekesnő. Urbányi Zóra az ETO-legenda, Urbányi István lánya, akit az új Karády Katalinnak is hívnak. Édesapja válogatott labdarúgó, a Rába ETO (Győri ETO), a Bp. Honvéd, a BVSC és az amerikai San José Clash egykori kiválósága, a Gyirmót volt edzője.

Urbányi Zóra nagy sikert ért el a YouTube-on, a TikTokon már Karády Katalinként is hivatkoztak rá.

Az új Karády Katalin? Urbányi Zóra nagy sikere a YouTube-on

Urbányi Zóra szülei Győrben találkoztak: édesanya Győrben nőtt fel, édesapja az ETO-ban focizott. A nagyszülei mosonmagyaróváriak. Nagymamája ott van majdnem minden fellépésén. Az Iszom a bort című számát már 5,1 millióan látták a Youtube-on. Az Iszom a bort Kollár-Klemencz László szerezte, a Bagossy Brothers is feldolgozta. Énekel és zongorán közreműködik Urbányi Zóra, trombitál Barabás Lőrinc. A dalban közreműködik még Miles Jay.

Korábban készítettünk interjút az énekesnővel, ez a kiemelt szavakra kattintva olvasható. Akkor elmondta, hogy gyerekkorában nagyon sok időt töltött a testvéreivel a nagyszüleinél, a nagymamája nádorvárosi lakásában. Pont ezek azok az alkalmak, amiktől egy hely otthonná válik. Az év nagy részét Los Angelesben tölti. Bár soha nem élt Győrben, mégis valahol az egyik otthonának érzi. A dalt, Zórát Tiktokon is megnézheti, ahol külön megköszönte követőinek a szép számot.

A videórészletet több kommentelő így jellemezte:

Valamiért Karády Katalin jutott az eszembe.

Jó ég... Ilyen iszonyat gyönyörű, öblös hangot nagyon rég hallottam. Csoda!

Nekem tiszta Karády Katalin.