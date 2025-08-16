augusztus 16., szombat

Numerakirály a színpadon, berobbant az Irigy Hónaljmirigy a levéli traktorfesztivál első napján - fotók, videó

Ismert dalok, humorosan átköltve: színpadon az Irigy Hónaljmirigy. A tizenötödik levéli veterántraktor fesztivál első napján lépett fel a népszerű együttes. Mi is ott voltunk az Irigy Hónaljmirigy koncertjén.

Kisalföld.hu

Az Irigy Hónaljmirigy volt a levéli traktor fesztivál első napjának sztárfellépője.

Irigy Hónaljmirigy
Az Irigy Hónaljmirigy is ellátogatott a levéli traktorfesztiválra. Fotó: Kerekes István

Irigy Hónaljmirigy: idén 35 évesek

A Numerakirállyal nyitották meg a koncertet, melyen sorra jöttek az ismert dalok. Külföldiek és hazaiak átköltött változatai.

Irigy Hónaljmirigy a levéli traktorfesztiválon

Fotók: Kerekes István

Sipos Péter a dalok közötti szünetet humorral kötötte össze, és elmondta, szívesen jár a környékre, Mosonmagyaróváron is volt pár felejthetetlen koncertjük. Idén lesznek egyébként 35 évesek, és e szép kort jövő februárban egy nagykoncerttel ünneplik majd meg.

A csapattal kicsit hangoltunk már a jövő heti Halott pénz koncertre is, elhozták a Reptér hangulatát is.

Szombaton folytatódik a traktorfesztivál, melyre ma is érdemes kilátogatni. 
 

 

