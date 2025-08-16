Numerakirály a színpadon, berobbant az Irigy Hónaljmirigy a levéli traktorfesztivál első napján - fotók, videó

Sipos Péter a dalok közötti szünetet humorral kötötte össze, és elmondta, szívesen jár a környékre, Mosonmagyaróváron is volt pár felejthetetlen koncertjük. Idén lesznek egyébként 35 évesek, és e szép kort jövő februárban egy nagykoncerttel ünneplik majd meg.

A csapattal kicsit hangoltunk már a jövő heti Halott pénz koncertre is, elhozták a Reptér hangulatát is.

Szombaton folytatódik a traktorfesztivál, melyre ma is érdemes kilátogatni.

