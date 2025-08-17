Győzike videóban árulta el, mi a véleménye a lángosról és a Kisalföldről

Győzike a mosonudvari falunapon pörgette fel a hangulatot. Gáspár Győző nekünk adott interjújából kiderül, miként kötődik Győrhöz és melyek a kedvenc ételei.

Győzike elmondta a véleményét a lángosról stábunknak. Fotó: Kerekes István

Győzike a Kisalföldről és a lángosról

Győzike szombaton Mosonudvaron lépett fel. A koncert előtt kérdeztük őt. Beszélgetésünkből kiderült, hogyan mi a véleménye a Kisaföldről, milyen ételt nem szeret, hogy viszonyul a lángoshoz és melyek a kedvencei, de elárulta azt is, hogy súlyát tartani tudja.