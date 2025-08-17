2 órája
Győzike videóban árulta el, mi a véleménye a lángosról és a Kisalföldről
Győzike szórakoztatta a mosonudvari falunapon az érdeklődőket. A koncert előtt elcsíptük egy rövid beszélgetésre. Kiderült, hogyan kötődik Győzike Győrhöz, a Kisalföldhöz és megtudtuk, mi a véleménye a lángosról.
Győzike a mosonudvari falunapon pörgette fel a hangulatot. Gáspár Győző nekünk adott interjújából kiderül, miként kötődik Győrhöz és melyek a kedvenc ételei.
Győzike a Kisalföldről és a lángosról
Győzike szombaton Mosonudvaron lépett fel. A koncert előtt kérdeztük őt. Beszélgetésünkből kiderült, hogyan mi a véleménye a Kisaföldről, milyen ételt nem szeret, hogy viszonyul a lángoshoz és melyek a kedvencei, de elárulta azt is, hogy súlyát tartani tudja.
Minden a lángos körül forog a nyáron
A kérdéshez az apropót az egész internetet bejárt történet adta a mosonmagyaróvári termálfürdő 7490 forintos lángosáról. Mi is utánajártunk az esetnek és Irénke néni is megmutatta hogyan készül az ínycsiklandó finomság.
Bulit csinált Győzike MosonudvaronFotók: Kerekes István
7490 forintos lángossal sokkolt a népszerű fürdő, aztán jött a meglepetés
Egy lángosért 7490 forintot? A 78 éves Irénke néni süti a különleges ételt - fotók