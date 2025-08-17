augusztus 17., vasárnap

Győzike videóban árulta el, mi a véleménye a lángosról és a Kisalföldről

Győzike szórakoztatta a mosonudvari falunapon az érdeklődőket. A koncert előtt elcsíptük egy rövid beszélgetésre. Kiderült, hogyan kötődik Győzike Győrhöz, a Kisalföldhöz és megtudtuk, mi a véleménye a lángosról.

Kisalföld.hu

Győzike a mosonudvari falunapon pörgette fel a hangulatot. Gáspár Győző nekünk adott interjújából kiderül, miként kötődik Győrhöz és melyek a kedvenc ételei.

Győzike
Győzike elmondta a véleményét a lángosról stábunknak. Fotó: Kerekes István

Győzike a Kisalföldről és a lángosról

Győzike szombaton Mosonudvaron lépett fel. A koncert előtt kérdeztük őt. Beszélgetésünkből kiderült, hogyan mi a véleménye a Kisaföldről, milyen ételt nem szeret, hogy viszonyul a lángoshoz és melyek a kedvencei, de elárulta azt is, hogy súlyát tartani tudja.

 

Minden a lángos körül forog a nyáron

A kérdéshez az apropót az egész internetet bejárt történet adta a mosonmagyaróvári termálfürdő 7490 forintos lángosáról. Mi is utánajártunk az esetnek és Irénke néni is megmutatta hogyan készül az ínycsiklandó finomság.

Bulit csinált Győzike Mosonudvaron

Fotók: Kerekes István

 

 

