Szórakozás
41 perce
Győzikével buliztak Mosonudvaron - fotók, videó
Győzike volt a mosonudvari falunap vendége.
Győzike szórakoztatta többek között a mosonudvari falunap közönségét.
Győzike megbuliztatta a közönséget
Sokan várták Győzikét szombaton este Mosonudvaron. A showman Jánossomorjáról érkezett, ahová felesége, Bea asszony is elkísérte. A zöld BMW ahogy befutott, sokan álltak sorba, hogy fotózkodhassanak Gáspár Győzővel.
Bulit csinált Győzike MosonudvaronFotók: Kerekes István
Aztán jöhetett az Aranyeső és további dalok, amelyekkel táncra hívta a vendégeket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre