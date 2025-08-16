augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

24°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szórakozás

41 perce

Győzikével buliztak Mosonudvaron - fotók, videó

Címkék#Győr#Győzike#interjú#étel#Gáspár Győző#közönség#Bea#falunap#feleség

Győzike volt a mosonudvari falunap vendége.

Kisalföld.hu
Győzikével buliztak Mosonudvaron - fotók, videó

Győzike szórakoztatta többek között a mosonudvari falunap közönségét.

Győzike
Győzike Mosonudvarra érkezett a falunapra, nagy bulit csinált. Fotó: Kerekes István

Győzike megbuliztatta a közönséget

Sokan várták Győzikét szombaton este Mosonudvaron. A showman Jánossomorjáról érkezett, ahová felesége, Bea asszony is elkísérte. A zöld BMW ahogy befutott, sokan álltak sorba, hogy fotózkodhassanak Gáspár Győzővel.

Bulit csinált Győzike Mosonudvaron

Fotók: Kerekes István

Aztán jöhetett az Aranyeső és további dalok, amelyekkel táncra hívta a vendégeket. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu