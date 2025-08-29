augusztus 29., péntek

Újra színpadon a győri énekes

1 órája

Freddie elárulta titkát, ezt fogja másképp csinálni az idei Sztárban Sztárban

Címkék#Fehérvári Gábor Alfréd#műsor#sztárban sztár

Szeptemberben indul a TV2 produkciójának új évada. A Sztárban Sztár előző szériájának versenyzői újra összecsapnak, ismét színpadra áll a győri származású énekes, Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie. Megható őszinteséggel mesélt arról, hogy miért lesz számára különleges az idei évad.

Kisalföld.hu

A Sztárban sztár a TV2 zenés show-műsora, ahol hazai könnyűzenei előadók változnak át élőben nemzetközi vagy hazai sztárokká. Profi sminkesek, fodrászok, stylistok és maszkmesterek segítenek nekik abban, hogy külsőre majdnem tökéletesen hasonlítsanak az eredeti előadóra. Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie is készül, a Borsnak őszintén vallott arról: hogy miért lesz számára különleges az idei évad.

Freddie Sztárban sztár tv2 színpad
Freddie ismét színpadra áll a Sztárban Sztár színpadán.
Forrás: MW Archívum

Freddie elárulta a titkát

Mint ismert, az énekes a Tv2 zenés show-műsorának hatodik évadát nyerte meg, a szakmai utazás mellett emberileg is rengeteget fejlődhetett. Nem volt kérdés, hogy újra belevág ebbe a kalandba, ezúttal azonban van, amit másképp szeretne csinálni a Sztárban Sztár All Stars-ban.

Ahogy azt a Borsnak elmondta: "Megígértem magamnak, és Nektek is, hogy jobban fogom élvezni ezt az évadot" –árulta el az énekes.

Ahogy arról korábban portálunkon beszámoltunk, Freddie azt mondta: 7 év után újra felállhat a Sztárban sztár színpadára, és rajongói abban biztosak lehetnek, hogy minden héten, ameddig engedik, ameddig engeditek, minden tőle telhetőt megtesz, hogy a rendelkezésre álló idő alatt a legteljesebb produkciót tegye a színpadra. A célja, hogy jobb legyen, mint 2018-ban.

– írta Instagramra feltöltött bejegyzésében a győri születésű énekes, utalva arra, hogy a zsűri és a nézők ítéletén múlik a továbbjutása. A rajongóin nem fog múlni.

 

