Garázs rapper

34 perce

Legendás nevek álltak össze - Essemm, KKevin és MISSH

Címkék#rapper#Essemm#Boros Tamás#KKevin#MISSH#énekes#zenész

Munkásságát Kapuváron, egy garázsban kezdte. Essemm nemrég különleges fotót osztott meg közösségi oldalán.

Kisalföld.hu

Magyarország egyik legtehetségesebb rappereként tartják számon 2010 óta a kapuvári származású Essemmet.

Essemm nemrég különleges fotót osztott meg közösségi oldalán.
Fotó: Kisalföld Archív

Ahogy korábban megírtuk: A Garage Productions lemezkiadó hozzá köthető, ami nem véletlenül kapta ezt a nevet. Boros Tamás munkásságát Kapuváron, egy garázsban kezdte. A garázssor egyik bérelt helyisége adott otthont egy ideig az akkor tinédzserkorú fiataloknak a zenélésre.

Essemm, KKevin és MISSH együtt

A rapper nemrég közös fotót posztolt Instagram oldalára. Gyakori az előadók között a baráti viszony, a képet más énekesek, zenészek is kommentelték, például T.Danny is. A rajongók rögtön elkezdték a találgatást, talán közös zenével készülnek? Szerinted? 

 

