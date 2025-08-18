Legendás nevek álltak össze - Essemm, KKevin és MISSH

Magyarország egyik legtehetségesebb rappereként tartják számon 2010 óta a kapuvári származású Essemmet.

Essemm nemrég különleges fotót osztott meg közösségi oldalán.

Fotó: Kisalföld Archív

Ahogy korábban megírtuk: A Garage Productions lemezkiadó hozzá köthető, ami nem véletlenül kapta ezt a nevet. Boros Tamás munkásságát Kapuváron, egy garázsban kezdte. A garázssor egyik bérelt helyisége adott otthont egy ideig az akkor tinédzserkorú fiataloknak a zenélésre.

Essemm, KKevin és MISSH együtt

A rapper nemrég közös fotót posztolt Instagram oldalára. Gyakori az előadók között a baráti viszony, a képet más énekesek, zenészek is kommentelték, például T.Danny is. A rajongók rögtön elkezdték a találgatást, talán közös zenével készülnek? Szerinted?