1 órája
Legendás nevek álltak össze - Essemm, KKevin és MISSH
Munkásságát Kapuváron, egy garázsban kezdte. Essemm nemrég különleges fotót osztott meg közösségi oldalán.
Magyarország egyik legtehetségesebb rappereként tartják számon 2010 óta a kapuvári származású Essemmet.
Ahogy korábban megírtuk: A Garage Productions lemezkiadó hozzá köthető, ami nem véletlenül kapta ezt a nevet. Boros Tamás munkásságát Kapuváron, egy garázsban kezdte. A garázssor egyik bérelt helyisége adott otthont egy ideig az akkor tinédzserkorú fiataloknak a zenélésre.
Essemm, KKevin és MISSH együtt
A rapper nemrég közös fotót posztolt Instagram oldalára. Gyakori az előadók között a baráti viszony, a képet más énekesek, zenészek is kommentelték, például T.Danny is. A rajongók rögtön elkezdték a találgatást, talán közös zenével készülnek? Szerinted?