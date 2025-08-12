41 perce
Hazatért a Rábaközbe és elkápráztatta a kónyiakat DJ Yamina - videók
A hétvégén fergeteges bulit csapott a kónyi falunapon az ország egyik legismertebb női lemezlovasa, DJ Yamina.
Több videót is közzétett a népszerű DJ Yamina, aki nemrégiben kötötte össze életét párjával.
DJ Yamina hazatért
Facebook oldalán tett közzé egy videót amiben arról mesélt hogy a 11 év fellépés, zenélés és város után mennyire fontos volt neki a kónyi hazatérés. A felvétel még a fellépés előtt készült.
Szövegként a poszthoz csak ennyit fűzött hozzá:
Megtörtént, ott voltunk!
Mint ahogyan azt Instagram posztjában írta, nem győrinek hanem kónyinak tartja magát:
A kisöcsémmel kézenfogva a kónyi színpadon. Nagyjából 15 éve nem élek itt Kónyban, de tőlem bárhol megkérdezik, nem budapesti, nem győri, hanem KÓNYI VAGYOK továbbra is
Mutatjuk a felvételt a fergeteges buliról: