augusztus 12., kedd

Klára névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Buli

9 órája

Hazatért a Rábaközbe és elkápráztatta a kónyiakat DJ Yamina - videók

Címkék#DJ Yamina#fellépés#Kóny#lemezlovas

A hétvégén fergeteges bulit csapott a kónyi falunapon az ország egyik legismertebb női lemezlovasa, DJ Yamina.

Kisalföld.hu

Több videót is közzétett a népszerű DJ Yamina, aki nemrégiben kötötte össze életét párjával. 

dj yamina
Hazatért a Rábaközbe DJ Yamina és elkápráztatta a közönséget. Forrás: MW archívum. Fotó: Czinege Melinda

DJ Yamina hazatért

Facebook oldalán tett közzé egy videót amiben arról mesélt hogy a 11 év fellépés, zenélés és város után mennyire fontos volt neki a kónyi hazatérés. A felvétel még a fellépés előtt készült. 

Szövegként a poszthoz csak ennyit fűzött hozzá:

Megtörtént, ott voltunk!

Mint ahogyan azt Instagram posztjában írta, nem győrinek hanem kónyinak tartja magát:

A kisöcsémmel kézenfogva a kónyi színpadon. Nagyjából 15 éve nem élek itt Kónyban, de tőlem bárhol megkérdezik, nem budapesti, nem győri, hanem KÓNYI VAGYOK továbbra is

Mutatjuk a felvételt a  fergeteges buliról:

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu