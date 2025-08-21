Napról-napra javul Demjén Ferenc állapota

A menedzsment szerint már Demjén Ferenc mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött – írja az Index.

Demjén Ferenc állapota javul.

Forrás: MTI

Demjén Ferenc a lemondott koncert után

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: szerdán érkezett a hír: balesetet szenvedett Magyarország talán legnépszerűbb énekese, Demjén Ferenc. A Szent István Napok keretében lépett volna fel augusztus 20-án Mosonmagyaróváron. A Kossuth-díjas művész csapata egyelőre nem kívánt részleteket megosztani a rajongókkal, de most posztoltak.

Köszönjük az imatámogatásokat és támogató üzeneteket, valamint a Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!

– közölte a Demjén-menedzsment a Facebookon.

