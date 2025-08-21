1 órája
Napról-napra javul Demjén Ferenc állapota
A legfrissebb információk szerint a mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött. Demjén Ferenc állapota javul.
A menedzsment szerint már Demjén Ferenc mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött – írja az Index.
Demjén Ferenc a lemondott koncert után
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: szerdán érkezett a hír: balesetet szenvedett Magyarország talán legnépszerűbb énekese, Demjén Ferenc. A Szent István Napok keretében lépett volna fel augusztus 20-án Mosonmagyaróváron. A Kossuth-díjas művész csapata egyelőre nem kívánt részleteket megosztani a rajongókkal, de most posztoltak.
Köszönjük az imatámogatásokat és támogató üzeneteket, valamint a Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!
– közölte a Demjén-menedzsment a Facebookon.
