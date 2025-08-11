augusztus 11., hétfő

Nagy a szerelem

1 órája

Eljött a nagy nap, összeházasodott Curtis és Judie

Címkék#Curtis#Judie#házasság#esküvő

Széki Attila és volt győri kosárlabdás szerelme, Barnai Judit titokban összeházasodtak.

Kisalföld.hu
Eljött a nagy nap, összeházasodott Curtis és Judie

A boldogság nem felhőtlen, ugyanis Curtis édesanyja valószínűleg nem tud ott lenni a nagy napon.

Fotó: Bors

A nagy napra augusztus 11-én, hétfőn került sor a IV. kerületi Polgármesteri Hivatalban. Bár nagy felhajtásra nem vágytak, a Bors jelen lehetett Curtis és Judie életének legszebb pillanatain.

curtis és judie
Megházasodott Curtis és Judie. Hétfőre szervezték a nagy napot. Forrás: Bors

A rapper és az egykor Győrben játszott sztárkosaras öt évvel ezelőtt mutatkozott először a nyilvánosság előtt egy párként. 2024-ben eljegyezték egymást, korábbi cikkünkben azt írtuk hogy, a szerelmespár kapcsolata azóta is tündérmesébe illően alakul. A korábbi tervekkel ellentétben nem vártak tovább: még idén összeházasodtak.

Egybekelt Curtis és Judie

A ceremónia, ígéretükhöz híven meghitt volt, de mégis egy könnyed lazaság hatotta át a házasságkötő termet, ahol a családtagjaik és barátaik osztoztak velük a csodálatos pillanatokban. Curtis-t legidősebb bátyja, Tibor kísérte, Judie pedig az édesanyjával vonult be az anyakönyvvezető elé. A gyűrűket pedig nem más, mint a rapper kisfia, Doncsi hozta, ami mindenkit meghatott. Attila tanúja a legjobb barátja, míg a menyasszonyé a csapattársa volt.

A rapper szeretett volna édesanyjával az oltárhoz sétálni, de sajnos kórházban volt, nem lehetett jelen. 

A további részletek és esküvői fotók a Bors cikkében.

