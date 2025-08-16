Curtis esküvője: így gratuláltak a sztárok a rapper nagy napjához

Mint ahogy arról beszámoltunk Széki Attila és volt győri kosárlabdás szerelme, Barnai Judit titokban összeházasodtak. A nagy napra augusztus 11-én, hétfőn került sor a IV. kerületi Polgármesteri Hivatalban. Curtis és Judie életének legszebb pillanataira a sztárok is reagáltak, többen gratuláltak a párnak -írja a Bors Curtis esküvőjével kapcsolatosan.

Curtis esküvője: üzentek a szerelmespárnak a sztárok a nagy nap után.

Fotó: Bors / Forrás: MW Archívum

Curtis esküvője: üzentek a celebek

Ahogy az a Bors cikkében is olvasható: a bejelentés után jó néhány barátjuk és kollégájuk is üzent nekik. Ilyen volt Király Viktor, Hajdú Péter, Kabát Peti és T. Danny is. Kíváncsi vagy mit üzentek a sztárok? Megnézheted itt.

Ahogy arról korábban is írtunk: a rapper és az egykor Győrben játszott sztárkosaras öt évvel ezelőtt mutatkozott először a nyilvánosság előtt egy párként. 2024-ben eljegyezték egymást, korábbi cikkünkben azt írtuk hogy, a szerelmespár kapcsolata azóta is tündérmesébe illően alakul. A korábbi tervekkel ellentétben nem vártak tovább: még idén összeházasodtak. Hogy milyen volt a ceremónia? Erről itt olvashatsz.