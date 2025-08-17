Beton.Hofi először érkezik a Szent István Napokra

Beton.Hofi szabályosan berobbant a hazai újhullámos hiphop világába. A 2021 júniusában megjelent első, ‘comic sins’ című mixtape óriási kritikai és közönségsikert aratott, a 2022-ben kiadott ‘Playbánia’ megjelenését követően, pedig egyértelművé vált, hogy Schwarcz Ádám az elkövetkezendő évek meghatározó könnyűzenei előadója lesz.

Beton.Hofi augusztus 19-én rappel Mosonmagyaróváron.

Fotó: Beton.Hofi Facebook-oldala

Beton.Hofi rappel a Szent István Napokon

A Szent István Napok szervezői igyekeztek minden korosztályra és zenei stílus kedvelőre is gondolni. Mint megtudtuk, a népszerű, kétszeres Fonogram díjas magyar rapper, zeneszerző, dalszövegíró először szerepel a mosonmagyaróvári fesztiválon. Augusztus 19-én este fél 10-kor lép majd színpadra.

Teltházas koncertek

Egyedi hangzásvilágával, (ön)reflektív dalszövegeivel, hipnotikus színpadi jelenlétével, humorával és lelkes, magukat ‘Citromale Gang’ néven aposztrofáló rajongói bázisával gyorsan, mindössze 2 év alatt bebiztosította helyét a klubok és fesztiválok nagyszínpadain, hogy aztán 2023-ban már a teltházas Budapest Parkban lépjen fel. 2022-ben a ‘comic sins’-ért, 2023-ban pedig a Playbánia albumért Fonogram díjat nyert az év hazai rap vagy hip-hop albuma/ hangfelvétele kategóriában, Hundred Sins-el közös Bagira című dala, pedig a 3. legtöbbet játszott magyar dal lett valaha Spotifyon. A trilógiát záró “0” című 20 dalos lemeze 2024 tavaszán jelent meg. A lemezt április 13-án, első aréna showján az MVM Dome-ban mutatta be teltház előtt. Idén a produkció kibővült zenekari felállással turnézik.