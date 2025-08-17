1 órája
Ákos jutalomkoncertre érkezik Győrbe, szerkesztőségünkben is mesélt élményeiről
Gazdag programokkal készülnek a szervezők a háromnapos Győri Bornapok-ra. A nyárzáró koncert előadója Ákos lesz, de más ismert zenész is szórakoztatja a nagyérdeműt. Ákos legutóbb tavaly áprilisban koncertezett a városban, az Audi Arénában.
Idén augusztus 28. és 30. között rendezik meg a városban a Győri Bornapokat, melynek helyszíne a belváros mellett a Radó-szigettel bővül. Az is kiderült, hogy az esemény fénypontja, a hagyományos nyárzáró koncert fellépje Ákos lesz. Ákos augusztus 30-án a győri nyárzárón, a Dunakapu téren ad nagy koncertet.
Ákos alkotói szabálykönyve
Ákossal legutúbb tavaly áprilisban készítettünk interjút, mikor szerkesztőségünkbe látogatott. Harminckét évvel ezelőtt jelent meg első szólólemeze, a Karcolatok. Ebből az alkalomból a hazai zenei élet meghatározó szerző-énekese egyedi koncertet adott a győri Audi Arénában. A jubileumi műsorban közreműködött a Győri Filharmonikus Zenekar is. Ákos szerkesztőségünkben tett látogatásakor a koncertről, a megyeszékhelyről, és pályájáról is mesélt portálunknak.
Mint akkor fogalmazott: a pályámon végigkísért a közönség: a dalok mellett követtek a versek, a novellák, a film világába is, ha éppen az foglalkoztatott. Ennél nagyobb jutalom nincs: 36 éve dolgozhatom, azt csinálhatom, amit szeretek, ráadásul sokakat érdekel.
Kiemelte interjúnkban azt is: minden fiatal előadó éhes a sikerre, ez nálam úgy jelentkezett, hogy mindig a megnyilvánulás lehetőségét kerestem.
Az alkotói szabálykönyvem két mondatból áll. Csak arról beszélhetek, ami foglalkoztat. Ami foglalkoztat, arról beszélnem kell. Nem túl bonyolult ars poetica, de nekem egy életre elég.
Akkor arra is rákérdeztünk, milyen szálak fűzik a megyeszékhelyhez. Mint mondta: sokszor volt nézője a Győri Nemzeti Színház előadásainak, nagy szeretettel emlékszik vissza Szigethy Gábor író, rendező korábban itt működő irodalmi szalonjára, amelynek vendége is volt. Az Audi Aréna felépülése előtti évtizedekben a város összes létező koncerthelyszínén játszott.
Ezek a dalok jó eséllyel felcsendülnek a győri nyárzáró koncerten. Ákos a Metropolis turnét hozza el a Dunakapu térre.
A győri koncert mellett több örömhírrel is szolgált rajongóinak
Mint ahogy azt portálunkon olvashatták: Jó hírekről számolt be közösségi oldalán a zenész.
"A Metropolis Turné 2025 kilenc előadása után jutalomkoncertre kaptunk lehetőséget. A Győri Bornapok vendégei leszünk augusztus 30-án, szombaton. Győr belvárosában, a Dunakapu téren felállított színpadon adunk nyárzáró koncertet 20.30-as kezdettel. Az előadás ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!" – írta közösségi oldalán Ákos.
Ákos mozgalmas hónapok előtt áll. Az énekes további fontos információkat is megosztott rajongóival, eszerint még a győri koncert előtt elkezdődik az előrendelés, mert megjelenik a régóta várt TEST- és a harmincesztendős INDIÁNTÁNC-album is a Jubileumi újrakiadások dupla LP-sorozatában. Emellett szeptemberben a világ másik felén koncerteznek majd, erről azonban bővebben nem írt Ákos.
Hallgassa meg Ákossal készült korábbi interjúnkat: