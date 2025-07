Végvári Janka szépségkirálynő szívesen jótékonykodik és a mosonmagyaróvári idősek otthonában is járt - videó

Egy fiatal mosonmagyaróvári lány, Végvári Janka fejére került a korona a Miss World Hungary versenyen. A 17 éves szépségkirálynővel már több interjút is készített napilapunk, és a Kisalföld podcast vendégeként hosszabban is faggattuk. A Miss Charity alverseny győzteseként mesélt arról is, miért áll hozzá közel a jótékonykodás, hová menne önkéntesként.

Végvári Janka korábban podcastünk vendégeként is mesélt arról, hogy közel áll hozzá a jótékonykodás.

Fotó: Mészely Réka

Végvári Janka a mosonmagyaróvári idősek otthonában

Végvári Janka a Miss Charity alversenyhez kapcsolódóan a mosonmagyaróvári Aranykor Idősek Otthonában készítette el jótékonykodáshoz kapcsolódó videóját. Az otthonban Zimmerer Károlyné, az otthont működtető Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetője fogadta.

"Az én Charity videóm, amivel 1. helyezett lettem a Miss World Hungary-Miss Charity alversenyén! Nagyon hálás vagyok, hisz ez a projekt valóban közel áll a szívemhez! Rengeteg munkám, időm van ebben a videóban, de minden percet megért, hisz meg lett az eredménye! Remélem nektek is tetszik, és tudlak vele inspirálni titeket!" – írta a videó mellé Janka, akihez azért is áll közel az idősek otthona, mert édesanyja is egy otthonban dolgozik.