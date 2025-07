Megszületett Vajna Tímea tündéri kislánya

Megszületett Vajna Tímea kislánya! - jelentette be a Mokkában Kandász Andrea. A kismama és a kis Hailey is rendben van – írja a Bors.

Vajna Tímea kislánya is megérkezett.

Fotó: MW Archív

Vajna Tímea terhessége

Palácsik-Ráthonyi Tímea lassan egy évtizede dédelgetett álma vált valóra! Édesanya lett, ráadásul egyedülálló módon nagyjából fél év alatt kétszeresen is. Kisfia születését februárban jelentette be: akkor Vajna Tímea béranya segítségével vált szülővé férjével, Ráthonyi Zoltánnal. Most pedig közzétették a legcsodásabb hírt: kislánya is megszületett.

Endometriózis betegsége miatt, s tekintve, hogy Vajna Timi hány éves – októberben 43 lesz – már-már lemondtak arról, hogy sikeres terhessége legyen az üzletasszonynak. Hét évig küzdött a csodáért, ez idő alatt négy magzatot veszített el, tizenöt hormonkezelésen és tizenhét műtéten esett át. Andy Vajna özvegye azonban nem adta fel a harcot. Története megosztásával szerette volna motiválni és biztatni sorstársait.

További részletek a terhességről és a szülésről a Borsonline-on.